Телеканал «Звезда» снимет в Псковской области фильм «Легенда войны»

16:13, 01 декабря 2022, ПАИ

Съемочная группа телеканала «Звезда» прибыла в Струго-Красненский район для съемок документального фильма «Легенда войны», сообщил глава муниципалитета Александр Волков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в фильме расскажут об уроженце Дедовичского района, Герое Советского Союза Лёне Голикове. В партизанский отряд подросток вступил в 15 лет, когда немцы оккупировали его родной край, и в составе 4-й Ленинградской партизанской бригады действовал по северу и востоку Псковской области.

Съемочная группа остановилась у памятного знака, установленного у трассы Санкт-Петербург – Псков. Также гости посетили районный краеведческий музей и музей в местной школе. Александр Волков отметил, что в качестве экспертов для фильма выступили главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко и краевед Алексей Федоров.

«Нам отрадно, что память о тех годах, когда немцы оккупировали Струго-Красненский район и в марте 1942 года был создан партизанский отряд, воскреснет в эфире телеканала «Звезда». Лёня Голиков достоин того, чтобы им гордились не только жители Струго-Красненского района, но и всей страны», — сказал глава муниципалитета.