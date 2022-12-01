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Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ

Фото здесь и далее: пресс-служба Россельхозбанка

Фермерскую продукцию органик-центра «Активное село» смогут приобрести псковичи на «Вкусной пятнице» в главном офисе Россельхозбанка (г. Псков, ул. Некрасова, 44а) 2 декабря с 11:00 до 15:00. На мини-ярмарке будут представлены: иван-чай с исландским мхом, смородиной, чабрецом и жасмином, а также слайсы из яблок, квашеная капуста, кабачковая икра и варенье.

Концепция органик-центра – производить натуральный, экологически чистый продукт без добавления консервантов и усилителей вкуса. На производстве площадью 360 кв. метров «Активное село» перерабатывает в год более 100 тонн овощей и фруктов, изготавливает не менее 5 тонн травяных чаев.

«Псковский чай мы семьями собираем в сухую погоду вручную, подальше от дорог – только в экологически чистых местах. Заготавливаем по старинному русскому рецепту, добавляя чабрец, смородину, душицу. С этого года иван-чай усилили исландским мхом, который тоже собираем в местных лесах, сушим – продаем в обычном виде или добавляем к чаю и другим продуктам. Например, в линейке полезных продуктов с исландским мхом присутствуют желейные конфеты без сахара, – комментирует директор органик-центра Анна Войченко. – Так как исландский мох – природный антибиотик, то чай с ним мы рекомендуем пить, в первую очередь, при простудах, кашле или после ковида».

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Свое Родное».

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