Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Лиза Матрёшка: Не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителям

Секрет успешного выступления раскрыла певица и автор песен из Пскова Лиза Матрёшка в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь». 

Артистка считает, что в первую очередь музыкант должен сам получать удовольствие от своего концерта: если это происходит, то зрители чувствуют энергетику.

«Сейчас, конечно, я понимаю, что в первую очередь артист должен сам получать удовольствие и зритель непременно на это откликнется. Мне не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителю», — заметила гость студии.

Также она рассказала о старте своей карьеры: это произошло на фестивале воздухоплавания в Великих Луках, куда её коллектив пригласили исполнить авторскую музыку. «Мы за месяц собрали программу, но перед Великими Луками нужно было её ещё обкатать. И я понимала, что нужно намутить концерт, самый нулевой, который был для меня самым волнительным», – вспомнила певица.

После успешного выступления в Великих Луках творческий коллектив Лизы Матрёшки стали приглашать и на различные праздники в Пскове. Фестиваль «Виноград», День города Пскова и множество других мероприятий украсила авторская музыка коллектива. 

«И получается, что всего лишь выступление в Великих Луках в апреле этого года привело к тому, что в Москве 10 сентября я стою на Поклонной горе и пою со своими ребятами свои песни», – заключила артистка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2022

Лиза Матрёшка: Не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителям
01 декабря 2022

Вещи героев войны XVII - XIX веков покажут на выставке в Пскове
01 декабря 2022

Актёр Виталий Салтыков может получить «Народное признание» за фильм об Усвятах
01 декабря 2022

Выступления в Москве способствуют развитию артистов – Лиза Матрёшка
01 декабря 2022

Новые культурные мероприятия проведут в районах Псковской области
01 декабря 2022

Лиза Матрёшка станет гостем программы «Минкульт»
01 декабря 2022

Алтаевские чтения стартуют в Псковской области 1 декабря
01 декабря 2022

Режиссёр из Новосокольников вошла в число соискателей «Народного признания»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...