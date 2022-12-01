Лиза Матрёшка: Не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителям

18:07, 01 декабря 2022, ПАИ

Секрет успешного выступления раскрыла певица и автор песен из Пскова Лиза Матрёшка в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

Артистка считает, что в первую очередь музыкант должен сам получать удовольствие от своего концерта: если это происходит, то зрители чувствуют энергетику.

«Сейчас, конечно, я понимаю, что в первую очередь артист должен сам получать удовольствие и зритель непременно на это откликнется. Мне не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителю», — заметила гость студии.

Также она рассказала о старте своей карьеры: это произошло на фестивале воздухоплавания в Великих Луках, куда её коллектив пригласили исполнить авторскую музыку. «Мы за месяц собрали программу, но перед Великими Луками нужно было её ещё обкатать. И я понимала, что нужно намутить концерт, самый нулевой, который был для меня самым волнительным», – вспомнила певица.

После успешного выступления в Великих Луках творческий коллектив Лизы Матрёшки стали приглашать и на различные праздники в Пскове. Фестиваль «Виноград», День города Пскова и множество других мероприятий украсила авторская музыка коллектива.

«И получается, что всего лишь выступление в Великих Луках в апреле этого года привело к тому, что в Москве 10 сентября я стою на Поклонной горе и пою со своими ребятами свои песни», – заключила артистка.