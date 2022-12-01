Пскович обвиняется в краже телефона у аниматора

17:40, 01 декабря 2022, ПАИ

Пскович похитил мобильный телефон в кафе у девушки-аниматора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

По имеющимся данным, 2 июля ранее судимый за аналогичные преступления мужчина похитил мобильный телефон у девушки, которая в этот день проводила детское мероприятие на территории кафе «Берёзка». Телефон лежал в беседке с личными вещами потерпевшей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.