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Происшествия

Пскович обвиняется в краже телефона у аниматора

Пскович похитил мобильный телефон в кафе у девушки-аниматора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

По имеющимся данным, 2 июля ранее судимый за аналогичные преступления мужчина похитил мобильный телефон у девушки, которая в этот день проводила детское мероприятие на территории кафе «Берёзка». Телефон лежал в беседке с личными вещами потерпевшей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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