Условный срок получил «курьер» из Оренбурга за кражу миллиона у жителя Острова

11:10, 29 сентября 2026, ПАИ

Участник мошеннической группы получил условный срок за обман жителя Острова, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июне текущего года житель Оренбурга, действуя в составе организованной группы «курьером», приехал в Остров Псковской области по адресу проживания заранее обманутого пожилого местного жителя. Там он получил от потерпевшего пакет с денежными средствами в размере 455 тысяч рублей. Похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Спустя неделю «курьер» вновь вернулся в Остров, чтобы похитить аналогичным образом денежные средства в сумме 600 тысяч рублей у того же пенсионера. Однако сотрудники полиции задержали его на месте преступления.

Островский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.