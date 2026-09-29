«Менеджер по инвестициям» выманил у великолучанина почти миллион рублей

11:26, 29 сентября 2026, ПАИ

Великолучанин стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленник под видом менеджера по инвестициям по телефону обманом ввел в заблуждение жителя Великих Лук. Неизвестный пообещал собеседнику дополнительный заработок в Сети.

В итоге великолучанин лишился более 900 тысяч рублей. Он обратился за помощью в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по частьи 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.

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