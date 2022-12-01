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Культура

Вещи героев войны XVII - XIX века покажут на выставке в Пскове

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка «Чести своей никому не отдам», приуроченная к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, готовится в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Главной темой выставки станет вклад Псковской земли в дело победы в войне. Посетители смогут увидеть предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых, помимо образцов холодного и огнестрельного оружия того периода, будет представлен ряд интереснейших вещей, принадлежащих героям Отечественной войны», — сообщили в музее.

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Одним из экспонатов является напрестольный крест конца XVII – начала XVIII века. «Сам крест старше вкладной надписи. Он мог быть сделан в конце XVII – начале XVIII века. Ольга Михайловна Фигнер – вдова героя Отечественной войны 1812 года Александра Самуиловича Фигнера. Она 40 лет хранила память о нем и делала вклады в храм, где был похоронен отец ее мужа. Александр Фигнер был одним из организаторов партизанской борьбы 1812 года. В 1813 году он погиб во время переправы через реку Эльба», – рассказала хранитель коллекции драгоценных металлов Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая.

Помимо креста, на выставке будут представлены мемориальные предметы, связанные с родом псковских дворян Вохиных-Булаевских, из коллекции Псковского музея-заповедника. Часть предметов были переданы в 1991 году потомком рода Николем Булаевским.

Один из наиболее интересных экспонатов – кубок из кокосового ореха с отделкой из слоновой кости. Кубок украшен медальонами с профильными изображениями героев Отечественной войны 1812 года Петра Витгенштейна, Матвея Платова и Михаила Кутузова.

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