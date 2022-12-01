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Общество

Минэкономразвития утвердило требования к сельским отелям

Минэкономразвития РФ утвердило требования к гостиницам, хостелам, домам отдыха в сфере сельского туризма, пишет агентство «Прайм».

«Благодаря принятому решению сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Предусмотрено, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть минимальный запас воды не менее чем на сутки. Также обязательным требованием является наличие бесплатного предоставления питьевой воды — в кулере или бутилированной.

Кроме того, сельские гостиницы должны быть оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным; системой отопления и вентиляцией. Минэкономразвития разработало рекомендуемые требования к санитарным объектам общего пользования, минимальной площади помещения для проживания туристов, оснащению жилья, в том числе по размерам спальных мест и комплектации.

«С учетом растущего интереса со стороны туристов к агро и сельскому туризму, подготовка такого рода требований — крайне своевременный шаг. Зачастую прекрасным и интересным с туристической точки зрения сельским объектам не хватает понимания — что и как надо сделать для обеспечения безопасного, настоящего гостеприимства», — прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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