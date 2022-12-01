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Общество

Сертификаты на жильё в Псковской области могут получить переселенцы из Херсонской области

Жилищные сертификаты и единовременную денежную выплату могут получить жители Херсонской области, вынужденно покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О реализации мероприятий по переселению жителей».

Единовременная выплата может быть направлена на приобретение имущества, необходимой мебели и оборудования. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Единовременная выплата и социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставляются за счет средств Фонда развития территорий, предоставленных Псковской области в целях финансового обеспечения мероприятий.

Обе меры поддержки оказываются только один раз и только в одном регионе России.

Подробнее о порядке и условиях предоставления выплат, образцы заявлений — в тексте постановления.

Прием заявителей будет осуществляться в комитете по социальной защите Псковской области (г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, телефон 8 (8112) 29-99-98, доб. 133 или в отделениях МФЦ.

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