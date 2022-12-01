95% великолучан хотят вернуть розы на городские клумбы – опрос

17:48, 01 декабря 2022, ПАИ

95 % опрошенных великолучан выступают за высадку роз на городских клумбах. Такие данные опроса приводит портал Luki-news.ru.

Раньше в Великих Луках было высажено огромное количество роз. Приезжие и жители города восхищались красотой местных клумб. Но в послесоветское время и в период распада СССР большинство цветов были сорваны и выкопаны.

С тех пор пренебрежительное отношение великолучан к труду ответственных служб не изменилось, отмечает издание. Как сообщил глава администрации города Андрей Беляев, с клумб все так же воруют цветы: «Ежегодно с муниципальных клумб похищается большое количество кустов роз. Из 13 734 кустов, посаженных за 8 лет, на сегодняшний день сохранились 2 678 кустов. Тем не менее вопрос посадки роз на клумбах будет рассмотрен при формировании технического задания муниципального контракта на весенне-летний период 2023 года».