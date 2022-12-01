Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

95% великолучан хотят вернуть розы на городские клумбы – опрос

Фото: Владимир Викторович Орлов

95 % опрошенных великолучан выступают за высадку роз на городских клумбах. Такие данные опроса приводит портал Luki-news.ru.

Раньше в Великих Луках было высажено огромное количество роз. Приезжие и жители города восхищались красотой местных клумб. Но в послесоветское время и в период распада СССР большинство цветов были сорваны и выкопаны. 

С тех пор пренебрежительное отношение великолучан к труду ответственных служб не изменилось, отмечает издание. Как сообщил глава администрации города Андрей Беляев, с клумб все так же воруют цветы: «Ежегодно с муниципальных клумб похищается большое количество кустов роз. Из 13 734 кустов, посаженных за 8 лет, на сегодняшний день сохранились 2 678 кустов. Тем не менее вопрос посадки роз на клумбах будет рассмотрен при формировании технического задания муниципального контракта на весенне-летний период 2023 года».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2022

24 коробки гуманитарной помощи отправились в зону СВО от Великих Лук
01 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Награждение бойцов псковского спецназа
01 декабря 2022

ФОТОФАКТ Зелёные листья на иве в декабре

01 декабря 2022

95% великолучан хотят вернуть розы на городские клумбы – опрос
01 декабря 2022

Авторы проекта «Медиамол» поборются за «Народное признание»

01 декабря 2022

Бронемашину «Тигр» и госнаграды получили бойцы псковского спецназа
01 декабря 2022

Сертификаты на жильё в Псковской области могут получить переселенцы из Херсонской области
01 декабря 2022

Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...