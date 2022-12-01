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Происшествия

Суд конфисковал автомобиль псковича за нетрезвое вождение

Год в колонии проведет житель Пскова за нетрезвое вождение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, 11 сентября подсудимый находился в деревне Васильево Палкинского района в состоянии алкогольного опьянения. Он сел за руль автомобиля ВАЗ-21043, запустил двигатель и поехал в сторону Пскова, однако по пути его остановил сотрудник Госавтоинспекции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке.

Ранее подсудимый неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, и отбывал наказание в местах лишения свободы. Судимости не были сняты и погашены в установленном законом порядке. Учитывая эти обстоятельства, на основании статьи 104.1 части 1 пункта «д» УК РФ суд конфисковал вышеуказанный автомобиль в доход государства.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком один год в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на пять лет и десять месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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