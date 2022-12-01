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Общество

Более 320 млн рублей направлено на счета граждан Псковской области

321,6 млн рублей направлено комитетом по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование различных выплат. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

В эту сумму входят детские ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет, в связи с рождением первого ребёнка, на третьего ребёнка или последующих детей, а также ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам и денежная компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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