ФОТОФАКТ Зелёные листья на иве в декабре

18:29, 01 декабря 2022, ПАИ

Зимний бунт природы продолжается. Сегодня в Пскове в микрорайоне Родина возле скейт-парка обнаружена полностью зелёная ива. Об этом сообщает псковичка в группе «Микрорайон «Родина» — Никольская и Владимирская».

«В нашем скейтпарке вот такое чудо посреди зимы и морозов! Совершенно зелёная ива, и даже листья не подмёрзшие!» — говорится в сообщении.

Подобное уже во второй раз встречается этой зимой в Пскове. Жёлтую берёзу запечатлели возле аллеи Героев Советского Союза.