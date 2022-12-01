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Общество

ФОТОФАКТ Зелёные листья на иве в декабре

Фото: Светлана Федотова

Зимний бунт природы продолжается. Сегодня в Пскове в микрорайоне Родина возле скейт-парка обнаружена полностью зелёная ива. Об этом сообщает псковичка в группе «Микрорайон «Родина» — Никольская и Владимирская».

«В нашем скейтпарке вот такое чудо посреди зимы и морозов! Совершенно зелёная ива, и даже листья не подмёрзшие!» — говорится в сообщении.

Подобное уже во второй раз встречается этой зимой в Пскове. Жёлтую берёзу запечатлели возле аллеи Героев Советского Союза.

Фото: Светлана Федотова

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