За преступный сговор и мошенничество мужчине грозят исправительные работы

18:46, 01 декабря 2022, ПАИ

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы, которому было предъявлено обвинение в трёх эпизодах мошенничества с группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что 29–30 мая 2022 года мужчина с целью наживы путём переписки в мессенджере с не установленным в ходе следствия лицом вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путём обмана под предлогом необходимости передачи денежных средств в размере 100 000 рублей за освобождение их родственников от уголовной ответственности. В обязанности подсудимого входила роль курьера, а именно получение у потерпевших денежных средств.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.