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Общество

Виктор Андреев: Российский народ всегда был богат на идеи

В парке науки и искусства «Сириус» в период с 1 по 3 декабря пройдёт конгресс молодых учёных. Форум даст возможность обменяться информацией о разработках и достижениях российской науки.

В программе II Конгресса молодых учёных — десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых учёных станут делегаты из более чем 40 стран мира.

«Конгресс молодых учёных призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем днях сферы исследований и разработок», — заявил вице-премьер, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

В Пскове открыт центр «Вега» (прототип известного «Сириуса» в Сочи). Цель работы регионального центра «Вега» —раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

«Наш российский народ всегда был богат на идеи. А вот с реализацией этих идей всегда были проблемы. Создание центров «Сириус» для одарённых детей, молодых людей очень важно», — поделился Виктор Андреев, председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

По словам Виктора Андреева, в подобных центрах молодые дарования реализуют свои идеи, некоторые из которых в дальнейшем находят применение в жизни, позволяют развивать и совершенствовать технологические процессы, двигать экономику и науку страны вперёд.

Программы разработаны с учётом всех направлений работы центра, чтобы дети развивались в различных сферах, умели анализировать и создавать, применяли творчество и креатив в работе. Основу обучения школьников будут составлять образовательные программы по одному из трёх направлений: науки, искусства или спорта. Такие центры помогут вывести нашу страну на совершенно другой уровень.

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