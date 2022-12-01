Валерий Гергиев стал лауреатом Российской национальной премии

20:02, 01 декабря 2022, ПАИ

Маэстро Валерий Гергиев стал лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий за тур по девяти российским городам, в которых он дал 11 концертов. Псков был одним из городов тура.

Премию маэстро вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ну а мы будем ждать Гергиева с новыми концертами. Напомним, что на премьере «Бориса Годунова» в Пскове был аншлаг.

Отметим, что Russian Creative Awards – единственная в мире премия, охватывающая все креативные отрасли. Это высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.