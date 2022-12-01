Регоператор отремонтировал фасад и инженерные сети МКД в Черёхе

20:57, 01 декабря 2022, ПАИ

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. В рамках краткосрочного плана на 2022 год выполнен и принят ремонт четырёх конструктивных элементов в многоквартирном доме № 138 в дер. Черёха Псковского района: обновлён фасад, выполнен капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения.

Капитальный ремонт фасада был выполнен подрядной организацией ООО «Жилищный трест плюс». Произведён ремонт межпанельных швов, осуществлена окраска фасада, отремонтированы входные группы, установлены пластиковые окна в местах общего пользования. Также выполнены работы по восстановлению балконных плит, цоколя и отмостки.

Ремонт инженерных систем выполнила подрядная организация ООО «Капитал-Строй».

В рамках капремонта системы теплоснабжения произведена замена инженерных сетей в подвальной части дома и стояков в подъездах, выполнена изоляция трубопроводов, также подрядная организация проложила внутренние трубопроводы системы отопления. В жилых помещениях и в местах общего пользования установлены новые радиаторы отопления.

В рамках капитального ремонта системы холодного водоснабжения заменены магистральные трубы и стояки холодного водоснабжения в квартирах и в местах общего пользования, выполнена изоляцию труб в подвальном помещении, установлены общедомовые приборы учёта потребления холодной воды.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту системы электроснабжения выполнена замена электрических щитов вместе с заменой оборудования и электрических кабелей. Также установлены новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещённости в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях.

Все работы проведены в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки.

Отметим, что ранее в указанном доме региональным оператором был выполнен капитальный ремонт крыши и системы горячего водоснабжения. Собираемость взносов за капремонт в доме составляет порядка 93 %.