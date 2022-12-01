Штраф 20 000 рублей присудили жителю Печор за угон автомобиля

21:26, 01 декабря 2022, ПАИ

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего угон, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле 2022 года житель Печор, находясь в квартире ранее знакомого ему потерпевшего, обнаружил ключи от автомобиля марки Kia Rio, принадлежащего последнему.

Зайдя в помещение гаража, находящегося во дворе дома, мужчина открыл дверь автомобиля найденным ключом, запустил двигатель и совершил на данном автомобиле поездки по улицам Пскова и Печор, однако на ул. Мелиораторов в Печорах не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, после которого скрылся.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом.

С учётом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.