Белорусское соломоплетение внесено в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО

21:57, 01 декабря 2022, ПАИ

ЮНЕСКО включила традицию белорусского соломоплетения в список объектов нематериального культурного наследия. Такое решение было принято в четверг на 17-й сессии межправительственного заседания организации, проходящей в столице Марокко Рабате.

«Новая позиция в списке объектов нематериального культурного наследия - соломоплетение в Белоруссии. Поздравляем!» - говорится в сообщении, размещенном в «Твиттере» Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Соломоплетение стало пятым объектом нематериального наследия, представляющим традиции Белоруссии. До этого в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Копыльского района Минской области, торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской - Будславский фест - в одноименном городе Мядельского района Минской области, весенний обряд «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области и культура лесного бортничества.