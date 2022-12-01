Операцию по спасению кота с линии электропередачи провели в Пыталове

22:44, 01 декабря 2022, ПАИ

В первый день зимы в Пыталово на бетонном столбе линии электропередачи оказался кот, передаёт коресспондент ПАИ.

На улице Садовой в городе Пыталово развернулась целая операция по спасению кота. Животное забралось на столб линии электропередача, и его лапы примёрзли к железной перекладине. Ситуация усложнилась тем, что после долгого пребывания кота в таком положении его живот тоже примёрз к траверсе.

Соседи обратились в службу «112», но там пояснили, что котами спасательные службы не занимаются и необходимо обращаться непосредственно в РЭС.

Сотрудники Российских электросетей при первой возможности приехали на вызов и сняли животное. Кот не пострадал.