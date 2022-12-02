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Общество

Тарифы на электроэнергию проиндексировали на 11,5%

Тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети, осуществляемую «Россетями», с 1 декабря проиндексированы на 11,5 %, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы.

«Приказываю утвердить тарифы на услуги передачи электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», на декабрь 2022 года и 2023–2024 годы», — следует из документа.

Так, тарифы на передачу электроэнергии для всех регионов РФ, за исключением тех, где устанавливаются дифференцированные тарифы, составят 240 909,33 рубля/МВт в месяц с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, затем с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — в размере 261 386,81 рубля/МВт в месяц.

Для регионов РФ, входящих в перечень территорий, где устанавливаются дифференцированные тарифы, предлагается с 1 декабря 2022 по 30 июня 2024 года установить тариф в размере 94 586,84 рубля/МВт в месяц, а с 1 июля по 31 декабря 2024 года — в размере 102 626,73 рубля/МВт в месяц.

Ранее в пояснительной записке к проекту к приказу ФАС отмечалось, что индексация с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года будет в размере 11,5 %. Во втором полугодии 2024 года ставки тарифа на услуги передачи электроэнергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, оказываемые компанией, будут увеличены на 8,5 %.

ФАС также установила предельно допустимые тарифы на электроэнергию для населения субъектов РФ на 2023 год. Так, для жителей Москвы и Московской области тариф на электричество может варьироваться в пределах 6,72–6,73 рубля за кВт.ч. В регионах с традиционно низкими тарифами на электричество, например в Иркутской области, стоимость электроэнергии составит 1,41–1,42 рубля за кВт.ч, в Хакасии — 2,66–2,67 рубля за кВт.ч, в Дагестане — 3,23–3,24 рубля за кВт.ч.

Для шести регионов РФ, где действует соцнорма потребления электроэнергии, предельные уровни тарифов (максимальные и минимальные) установлены как в рамках нормы соцпотребления, так и сверх неё. К таким регионам относятся Забайкальский и Красноярский края, а также Владимирская, Орловская, Нижегородская и Ростовская области.

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