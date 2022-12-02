День профсоюзов организуют в Плюсском районе

07:24, 02 декабря 2022, ПАИ

Подписание территориального соглашения о взаимодействии администрации Плюсского района и Псковского областного совета профсоюзов состоялось 1 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Во встрече приняли участие глава Плюсского района Наталья Иванова и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в Плюсском районе, а также вопросы коллективно-договорного регулирования и систему развития социального партнёрства. Наталья Иванова отметила, что администрация района готова оказывать необходимую помощь и поддержку в развитии профсоюзного движения в районе.

Достигнута договоренность о проведении в следующем году дня профсоюзов на территории муниципального образования с участием трудовых коллективов Плюсского района.

«Хотелось бы выразить благодарность главе Плюсского района Наталье Ивановне за столь теплый прием и за продуктивную, совместную работу. У нас большой потенциал для совместной работы на благо трудящихся и всего Плюсского района», — отметил руководитель регионального профобъединения Игорь Иванов по результатам встречи.