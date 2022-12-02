Путин проведет видеовстречу с инвалидами и общественниками

08:09, 02 декабря 2022, ПАИ

В формате видеоконференции президент России Владимир Путин проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Видеоконференция пройдет в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.

«В фокусе внимания - вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры государственной и негосударственной поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков и предпринимательских компетенций», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».