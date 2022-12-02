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Общество

О зарплатных ожиданиях псковичей рассказали эксперты

Каков уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам ноября, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода, а также трудящиеся из каких сфер в Псковской области хотят получать самые высокие зарплаты, выяснили эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

На первом месте по уровню зарплатных запросов оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам месяца здесь составили 92 230 руб. Также в топ также вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.).

Псковская область по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 83 месте по стране: соискатели области в среднем рассчитывают на 35 800 руб. Это на 19 236 руб. меньше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на зарплату порядка 55 036 руб.).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Псковской области наблюдаются у соискателей из сфер «Инсталляция и сервис» (44 807 руб.), «Автомобильный бизнес» (43 954руб.), «Строительство, недвижимость» (43 822 руб.), «Высший менеджмент» (41 882 руб.), «Закупки» (41 860 руб.), «Медицина, фармацевтика» (41 851 руб.) и «Производство» (41 448 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Домашний персонал» (20 000 руб.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (29 375 руб.) и «Консультирование» (30 000 руб.).

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