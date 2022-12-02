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Общество

Ретейлеры не планируют повышать цены на деликатесы

Премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Федеральные ретейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, пишет «Известия».

Как показывает практика прошлых лет, некоторая премиальная продукция может прибавить к празднику 10–15 %.

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — заметил эксперт.

Игорь Караваев добавил: пока в крупнейших торговых сетях цены на основные продовольственные товары стабильны, а по части категорий их рост отстает от инфляции. Например, за последний месяц подешевели 27 товаров, в том числе овощи — картофель, капуста, морковь. Хотя в последнюю неделю инфляция несколько ускорилась — до 0,11%, с 0,06% неделей ранее. Ретейл сдерживает цены за счет своих ресурсов, утверждает Игорь Караваев.

Говорить о вероятном подорожании продуктов в следующем году пока рано, отметил эксперт. Каждый запрос поставщика на изменение цены проходит проверку на обоснованность, сети анализируют, на сколько выросли издержки партнеров, добавил он.

Сейчас ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и развивается в пределах сезонных тенденций, сказали в Минсельхозе. В декабре наиболее высокие темпы роста потребительских цен по отношению к ноябрю обычно показывают овощи, другие продукты к праздничному столу вряд ли заметно подорожают — лишь на 1–2 %, дали прогноз в министерстве.

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