Немецкую экипировку попытались вывезти из страны через границу в Псковской области

09:43, 02 декабря 2022, ПАИ

На границе Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения предметов, времен Второй мировой войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Псковской области.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на границе России и Латвии. На выездное направление прибыл легковой автомобиль «Фольксваген» под управлением гражданина России.

При осмотре транспортного средства в багажном отделении автомобиля под личными вещами обнаружились семь предметов с нацистской символикой времен Второй мировой войны, среди которых кинжал СС образца 1933 года, каски немецкого африканского корпуса образца 1942 года, военные каски и радио наушники образца 1918 года. Выявленные предметы изъяты для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято правовое решение.