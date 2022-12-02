Медведев и Турчак поблагодарили волонтеров за участие в гуманитарной миссии

10:24, 02 декабря 2022, ПАИ

«Единая Россия» 1 декабря, в свой день рождения, поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними, сообщает сайт партии «Единая Россия».

В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», - сказал Медведев.

В свою очередь Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, Вооружённым силам.

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения ещё раз низкий за это поклон», – сказал секретарь Генсовета.

О своём участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов.

Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, такие примеры «заряжают на победу».

«Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть», - заключил председатель партии.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.

«В Псковской области живут очень неравнодушные люди, которые всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде, - подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. - Благодаря волонтерам, общественникам, предпринимателям наш регион с первого дня проведения спецоперации оказывает системную всестороннюю помощь жителям Донбасса. Уже отправлено более 200 тонн гуманитарного груза, собранного в Псковском региональном отделении «Единой России» и крайне необходимого людям для возвращения к мирной жизни. Мы отправляем посылки нашим защитникам, всячески помогаем их семьям. Нам удалось сделать многое, и это результат труда большой, слаженной команды! Огромное спасибо землякам за участие в гуманитарной миссии, за чуткость и сердечность! Вклад каждого важен и бесценен!»