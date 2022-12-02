В России освободят от НДФЛ нуждающихся студентов

10:02, 02 декабря 2022, ПАИ

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который освободит от налогов выплаты нуждающимся студентам колледжей и вузов, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Сейчас такая матпомощь расценивается как доход и облагается НДФЛ в размере 13%.

«При этом она по своей сути является целевой выплатой человеку на преодоление сложной жизненной ситуации. И уж точно не доходом. Брать с нее налоги нелогично и несправедливо. Студенты и так – не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся. Рассчитываем, что коллеги депутаты, а затем и сенаторы оперативно рассмотрят нашу инициативу. В масштабах бюджета выпадение доходов будет незначительным, государство не обеднеет. А вот для студентов эти деньги будут не лишними», - подчеркнул Андрей Турчак.