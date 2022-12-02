Медиаспециалисты из Пскова поделятся опытом с бериславскими коллегами

14:27, 02 декабря 2022, ПАИ

Псковских медиаспециалистов и журналистов планируют отправить в подшефный Псковской области Бериславский район. Об этом в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Luki.FM» сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев.

Там представители медиасферы будут развивать местные медиа, передавать свой опыт бериславским СМИ. Однако, по словам гостя студии, поездка состоится не раньше, чем закончатся боевые действия в Херсонской области.

При этом Антон Сергеев обратил внимание, что работа в медиасфере Херсонской области уже ведется, например, создан телеканал «Таврия».