ВИДЕО Нырнуть в горячую купель с видом на гору приглашает экопоселение Подчерничье

11:17, 02 декабря 2022, ПАИ

Псковское агентство информации совместно с объединением фермеров, владельцев небольших музеев и хуторов «Живая карта Печорской стороны» продолжает публикацию серии видеорепортажей о сельском туризме в нашем регионе. Проект объединяет около 30 туристических объектов, расположенных в Печорском районе и часто остающихся в стороне от традиционных экскурсий в Старый Изборск или Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Это фермерские хозяйства, ремесленные мастерские, частные выставки, гостиницы, гостевые дома и места для активного отдыха. Их владельцы многие годы развивают своё дело и готовы с радостью принимать гостей, для которых хотят открыть красоту сельской жизни.

Конопляная столица Псковской области может появиться в Палкинском районе. Владельцы экопоселения Подчерничье выращивают это растение и делают из него мыло, масло, уникальную косметику. Лен супруги Мельниковы используют для строительства и ткачества. Подчерничье приглашает гостей попариться в бане посреди дикого леса и пожить в домиках с видом на знаменитую Веретью гору.