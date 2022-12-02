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Происшествия

В Пскове задержан 20-летний курьер телефонных мошенников

Студент одного из вузов Санкт-Петербурга подозревается в совершении серии противоправных деяний в отношении жителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 1 декабря в торговом комплексе при попытке перечисления через банкомат более 600 тысяч рублей, похищенных у 81-летней женщины из Псковского района, сотрудники полиции задержали приезжего из Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, 20-летний молодой человек - студент.

По версии следствия, этот юноша выполнял функцию курьера у мошенников. Он получал от них адреса граждан, поддавшихся на ухищрения злоумышленников, приезжал к ним по месту жительства и забирал деньги.

Чаще всего это делалось под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности за совершённые ДТП. Затем полученные деньги подозреваемый переводил своим «кураторам», оставляя себе определенный процент от общей суммы. Потерпевшими оказывались, как правило, пожилые люди.

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время ему вменяется несколько эпизодов преступной деятельности - на территории Псковского района и города Пскова. Так, в областном центре 30 ноября у пенсионерки фигурант обманным путем завладел денежными средствами в сумме более тысячи евро и около полутора тысяч долларов США.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования устанавливается его причастность к совершению и других подобных преступлений на территории региона.

Добавим, что в Псковской области в ноябре текущего года псковскими полицейскими был задержан еще один курьер телефонных аферистов – ранее судимый уроженец Украины. В его отношении расследование продолжается.

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