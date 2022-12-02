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Общество

Программу для инвалидов подготовил Пушкинский заповедник

Рисунок с выставки «Я памятник себе…». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» проведёт большую программу для людей с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и всех желающих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Пройдёт встреча в Научно-культурном центре заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 2 декабря. Начнут её в 11:00 с открытия выставки «Я памятник себе…», где представлены рисунки детей Донбасса на сюжеты пушкинских произведений. Второй  частью праздника станет мастер-класс «Верховая набойка» — одно из самых популярных и востребованных музейных ремесленных занятий из цикла «Народная культура».

Днём ранее, 30 ноября, специалисты «Михайловского» провели инклюзивную акцию и в Пскове. Её участниками стали воспитанники Центра специального образования № 1. Ребятам рассказали о псковских пушкинских местах, показали фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья». Интерактивной частью большой встречи стала программа «Крестьянские заботы: зарисовки из жизни псковской деревни» и мастер-классы «Верховая набойка» и «Оберег. Верёвочка дружбы».

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