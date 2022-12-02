Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт дворов на улицах Западной и Коммунальной проведут в Пскове

Благоустройство дворовых территорий планируют провести на улицах Западной и Коммунальной в Пскове до 20 августа 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На данный момент определяется подрядчик, конкурсные процедуры должны завершиться 8 декабря. Исполнителю контракта нужно выполнить благоустройство дворов многоквартирных домов № 11 на улице Западной и № 52 на улице Коммунальной. В рамках контракта подрядчику предстоит ремонт междворовых проездов и тротуаров, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок под скамейки, установка бортовых камней. Также планируется сделать экопарковку и газоны.

Начальная цена контракта  – 7,644 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета города на 2023 - 2024 года. Работы будут выполнены в два этапа: до 22 августа 2023 года подрядчику необходимо обновить двор у дома № 11 на улице Западной, до 12 июля 2024 года - двор у дома № 52 на улице Коммунальной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

Тест по истории Великой Отечественной войны пишут псковичи на 112 площадках
02 декабря 2022

Более 300 дорожных знаков планируют закупить в Псковской области
02 декабря 2022

В Псковской области ожидается мороз до -13 градусов
02 декабря 2022

Развитие ТОС в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
02 декабря 2022

Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов
02 декабря 2022

ВИДЕО Нырнуть в горячую купель с видом на гору приглашает экопоселение Подчерничье
02 декабря 2022

До -14 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 декабря
02 декабря 2022

Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...