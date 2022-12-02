Ремонт дворов на улицах Западной и Коммунальной проведут в Пскове

13:23, 02 декабря 2022, ПАИ

Благоустройство дворовых территорий планируют провести на улицах Западной и Коммунальной в Пскове до 20 августа 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На данный момент определяется подрядчик, конкурсные процедуры должны завершиться 8 декабря. Исполнителю контракта нужно выполнить благоустройство дворов многоквартирных домов № 11 на улице Западной и № 52 на улице Коммунальной. В рамках контракта подрядчику предстоит ремонт междворовых проездов и тротуаров, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок под скамейки, установка бортовых камней. Также планируется сделать экопарковку и газоны.

Начальная цена контракта – 7,644 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета города на 2023 - 2024 года. Работы будут выполнены в два этапа: до 22 августа 2023 года подрядчику необходимо обновить двор у дома № 11 на улице Западной, до 12 июля 2024 года - двор у дома № 52 на улице Коммунальной.