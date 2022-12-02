Идеальную норму сна назвал псковский психолог

14:53, 02 декабря 2022, ПАИ

Идеальную норму сна назвал псковский психолог Сергей Калинин в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь».

Специалист отметил, что во сне человек проводит примерно треть своей жизни. «В сутках 24 часа, в идеале мы должны спать где-то около восьми часов. Хотя норма сна – это история индивидуальная, она может меняться, но приблизительно это треть нашей жизни. Мало того, так случилось, что много-много даже, наверно, не столетий, а тысячелетий мы живем на планете Земля, которая вращается вокруг Солнца, и у нас существуют так называемые суточные циркадианные ритмы, когда, условно говоря, примерно 12 часов у нас светло, световой день, 12 часов – ночь, и ночью подавляющее большинство живых организмов засыпает. Видимо, природа неслучайно так задумала», - отметил Сергей Калинин.

Он также уточнил, что внутренние биологические часы человека закодированы на генетическом уровне. «Сон – это такая почетная обязанность, необходимость, функция нашего организма. Если мы хотим выжить, мы должны этим биоритмам соответствовать: треть суточного времени спать, находиться в состоянии сна, две трети суточного времени мы можем себе позволить работать и как-то еще активничать», - добавил психолог.