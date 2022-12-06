Врио ректора ГСХА: Наша задача - подготовка конкурентоспособных специалистов АПК

09:51, 06 декабря 2022, ПАИ

Наша задача - подготовка на базе новейших достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологий конкурентоспособных специалистов агропромышленного комплекса, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в современных условиях, сказала врио ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) Юлия Федорова, поздравляя с 65-летием вуза коллектив, студентов, выпускников и ветеранов.

По словам врио ректора, юбилей академии - это очередной этап в развитии alma mater. «Это время ставить перед собой новые амбициозные цели и двигаться к ним, развивая и улучшая материально-техническую базу, кадровый потенциал, качество подготовки специалистов и создавая для каждого студента условия для саморазвития», — отметила она.

Юлия Федорова подчеркнула, что вузу есть чем гордиться: «Академия может гордиться, в первую очередь, достижениями своих студентов. Они принимают участие и побеждают в региональных и федеральных конкурсах высокого уровня разной направленности. Во-вторых, достижениями наших выпускников. И, конечно же, академия гордится своими сотрудниками - это профессионалы своего дела!»

Врио ректора пожелала коллективу академии «достижения новых профессиональных высот, студентам - выстроить свою траекторию развития в соответствии с требованиями времени, выпускникам - добиваться больших успехов в карьере и не забывать свою родную alma mater». «А нашим ветеранам я желаю крепкого здоровья и бодрого духа!» — заключила Юлия Федорова.