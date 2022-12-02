Умер американский актер сериала «Декстер»

15:01, 02 декабря 2022, ПАИ

Американский актер Брэд Уильям Хенке скончался на 57-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актера.

Как отметил представитель Хенке, актер умер во вторник, но причина не уточняется.



Как отмечает издание, Хенке до 1994 года профессионально занимался футболом, но, получив травму, бросил и начал актерскую карьеру.



Хенке известен ролью охранника Дези Пискателлы в сериале от Netflix «Оранжевый - хит сезона». Кроме того, актер снимался в сериалах «Возвращение в Калифорнию», «Правосудие», «Остаться в живых» и «Декстер», пишет РИА Новости.