Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер американский актер сериала «Декстер»

Американский актер Брэд Уильям Хенке скончался на 57-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актера.

Как отметил представитель Хенке, актер умер во вторник, но причина не уточняется.

Как отмечает издание, Хенке до 1994 года профессионально занимался футболом, но, получив травму, бросил и начал актерскую карьеру.

Хенке известен ролью охранника Дези Пискателлы в сериале от Netflix «Оранжевый - хит сезона». Кроме того, актер снимался в сериалах «Возвращение в Калифорнию», «Правосудие», «Остаться в живых» и «Декстер», пишет РИА Новости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

Крепкий тыл и медиаорудия. 91-й выпуск «Псковского телеграма»
02 декабря 2022

Псковский психолог дал советы, как нормализовать сон
02 декабря 2022

Каток заливают на улице Труда в Пскове
02 декабря 2022

Псковский психолог: Чем выше уровень интеллекта, тем дольше спит человек
02 декабря 2022

Видео ПАИ про снегоуборочное устройство показали на Первом канале
02 декабря 2022

В Пскове закроют движение по одной полосе на Коммунальной
02 декабря 2022

Идеальную норму сна назвал псковский психолог
02 декабря 2022

Областной совет ветеранов поздравили с 35-летием руководители региона

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...