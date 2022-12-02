В Пскове закроют движение по одной полосе на Коммунальной

15:26, 02 декабря 2022, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе на улице Коммунальной, в районе дома № 10 - при движении от улицы Петровской в сторону улицы Максима Горького - закроют в Пскове 4 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Полоса будет закрыта в связи с работами по замене опоры воздушной линии электропередачи.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.