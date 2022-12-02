Псковский психолог: Чем выше уровень интеллекта, тем дольше спит человек

15:45, 02 декабря 2022, ПАИ

Чем выше уровень интеллекта, тем больше человеку необходимо сна, сообщил в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове психолог-консультант Сергей Калинин.

«Могу сказать ещё одну интересную штуку: обнаружили корреляцию между уровнем интеллекта и интеллектуальными способностями и продолжительностью сна. Чем выше уровень интеллекта – тем больше необходимо сна, тем дольше человек спит», - сказал эксперт.

Сергей Калинин также подробно остановился на том, сколько сна необходимо подросткам. «Они могут не спать сутками. Но на самом деле вообще-то норма сна для подростков – 8-10 часов. Наш мозг, если мы говорим про физиологическое созревание нервных тканей, про установление связей между клетками, по последним данным, созревает примерно к 21 году. Если мы говорим про 13-15, даже про 18 лет, это еще с физиологической точки зрения незрелая нервная система. Для того чтобы она дозрела, нужен сон, хороший, нормальный, здоровый», - отметил специалист.