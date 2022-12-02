Как создать подходящую для сна атмосферу, рассказал псковский психолог

17:07, 02 декабря 2022, ПАИ

Как создать дома подходящую для сна атмосферу, рассказал псковичам психолог-консультант Сергей Калинин в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь».

Специалист, в частности, посоветовал сотрудникам на удалёнке не работать на диване, на котором ночью предстоит засыпать. «Наш мозг обучаем, причем он непроизвольно обучаем. Если он привыкает, что «этот диван у меня для работы», то на том же самом диване лечь, расслабиться и заснуть – это уже как-то проблематично. Вместо того чтобы закрыть глазки и улететь в страну снов, человек продолжает крутить какие-то рабочие вопросы, потому что даже на уровне ощущений тела это рабочее место», - пояснил психолог.

Кроме того, перед сном, подчеркнул эксперт, в комнате должно быть абсолютно темно и тихо. «Японцы обнаружили, что сейчас у нас в домах огромное количество техники с малюсенькой фоновой подсветкой: стоит телевизор – у него какая-нибудь дежурная точечка светится. На самом деле даже такие точечные источники света – это вредно, это раздражитель. Поэтому советуют блэкаут-шторы, возможно, как-то можно ограничивать кровать, как у Людовика XIV, балдахином, еще чем-то таким. Если для вас это комфортно, можно использовать повязки на глаза для сна специальные. То же самое, может быть, даже более актуальная проблема – это то, что связано с тишиной, потому что, увы, наши панельные дома не блещут звукоизоляцией. Здесь тоже можно искать локальные способы – беруши, сейчас даже продаются отдельные гаджеты – это генераторы белого шума. Когда идет какой-то однородный шум, лучше природный: это может быть шум ветра, листвы, это может быть звук дождя, это может быть звук прибоя, это могут быть просто какие-то шорохи, работает механизм утомления: мы привыкаем, они однообразные, и на этом фоне наша нейронная активность снижается, и мы вырубаемся», - отметил психолог.

«Для гигиены сна желательно, чтобы постель была свежей, чтобы это были натуральные ткани, - добавил специалист. - Важна температура воздуха: важно, чтобы воздух был свежи и по возможности… Знаете, здесь тоже индивидуально: кто-то говорит, что «я засыпаю только в тепле, мне нужно, чтобы была достаточно хорошая температура», а для кого-то, наоборот. Здесь тоже индивидуально, хотя больше склоняются к тому, что воздух должен быть свежий и прохладный».

Сергей Калинин также рассказал, почему лучше засыпать под тяжёлым одеялом. «Тут все просто: когда мы засыпаем, наш мышечный тонус снижается, то есть мы должны максимально расслабить скелетную мускулатуру, а максимальное расслабление – это ощущение тепла и тяжести. Соответственно, либо мы эту тяжесть почувствовать изнутри, условно говоря, либо мы можем этим ощущением немножечко помочь, укрывшись тяжелым плотным одеялом. Конечно, у нас должна быть удобная подушка. Причем сейчас тоже есть очень много вариантов: и ортопедические подушки из пенки специальной, которые держат вашу форму, и гречневая шелуха, и чего только нет. Но сон – это в основном все-таки биологическая функция, и в этом плане наш организм дрессируется, и здесь, как правило, все-таки работает привычка. Что для нас привычно, то нас и быстрее всего усыпляет. Но, если все-таки расстройство сна возникло, то тогда нужно что-то пробовать. Нужно как-то пытаться улучшить эту гигиену сна, и, может быть, что-то из этого тогда сработает», - пояснил психолог.

Перед сном он также рекомендовал отказаться от чересчур плотного ужина и рекомендовал принимать пищу за 3-4 часа до сна, затем перекусывая лишь овощами. «Стакан обычной воды, можно какие-нибудь травки: пустырник, мяту – с легким седативным, ромашку, чуть-чуть, пол-ложечки меда – это для сна», - посоветовал специалист.