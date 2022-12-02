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Общество

Как стать киберспортсменом, рассказали псковичам

Как начать путь киберспортсмена в Пскове, рассказал 2 декабря в медиацентре ПАИ заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.

«Можно в любое время написать в группу Федерации компьютерного спорта Псковской области, в личные сообщения. Мы там также указаны в контактах группы. Можно писать, спрашивать, когда турниры, в самой группе есть афиша», — рассказал Давид Мошура. 

Он отметил, что зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно даже тем, кто почти не умеет играть. «У нас были такие ребята: они просто приходили, садились. У нас очень комьюнити доброе, приятное. Они не будут тебя хейтить из-за того, что ты не умеешь играть. Научат и покажут, куда нажимать. Даже во время турнира. За счет этого человеку начинает нравиться, и вот — киберспортсмен родился», — сообщил эксперт. 

Он отметил, что вступить в федерацию можно с 14 лет, верхнего порога для участия нет. 

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