В Совфеде разработали проект о бесплатной юрпомощи мобилизованным

16:16, 02 декабря 2022, ПАИ

Законопроект о бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей разработали в Совете Федерации. Документ уже направлен на отзыв в правительство, сообщил сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко.

«Недавно Законодательное Собрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи, в соответствии с которым правом на бесплатную юридическую помощь обладают мобилизованные граждане и члены их семей. Сенаторами подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне и направлена на заключение правительства. Просьба поддержать эту законодательную инициативу, она имеет важное социальное значение», - заявил он на совещании со статс-секретарями в Совфеде, передает РИА Новости.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В общей сложности было призвано 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. На данный момент мобилизация завершена.