Мозг не работает в режиме «включил-выключил» — психолог

18:00, 02 декабря 2022, ПАИ

Мозг не работает в режиме «включил-выключил», рассказал в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове психолог-консультант Сергей Калинин.

«Наш мозг — это сложная огромная система, и вообще считается, что мы работаем не в режиме «включил-выключил», то есть нет чистого бодрствования и нет совсем чистого сна. Даже считается, что глубже, чем сон, может быть только коматозное состояние, и то все врачи рекомендуют: разговаривайте, потому что, возможно, они вас слышат, говорите людям в этом состоянии, как вы их любите, как вы хотите, чтобы они вернулись к вам», — отметил специалист.

По его словам, даже в течение дня какая-то часть мозга может спать. «Это видно на электроэнцефалограмме, в компьютерной томографии, МРТ, когда какие-то зоны светятся как огоньки, они активно работают, а какие-то выдают сновидные показатели», — заключил Сергей Калинин.