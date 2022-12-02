Новый электрохирургический аппарат поступил в великолукскую больницу
Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете Псковской области по здравоохранению.
Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Мощности аппарата достаточно для выполнения электрохирургических вмешательств во многих областях медицины, отметили специалисты.
Аппарат получен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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02 декабря 2022
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