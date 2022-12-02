Новый электрохирургический аппарат поступил в великолукскую больницу

17:58, 02 декабря 2022, ПАИ

Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете Псковской области по здравоохранению.

Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Мощности аппарата достаточно для выполнения электрохирургических вмешательств во многих областях медицины, отметили специалисты.

Аппарат получен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.