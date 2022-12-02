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Спорт

Первенство по компьютерному спорту пройдет в Псковской области

Первенство по компьютерному спорту пройдет в Псковской области 3 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что уже завтра, 3 декабря, в рамках первенства пройдут соревнования в дисциплине FIFA 23 на консолях нового поколения. Мероприятие пройдёт в киберцентре на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, 25) 3 декабря в 12:00. 

В дисциплине Dota 2 регистрация на данный момент открыта: эти соревнования проведут в online-формате с 9 по 11 декабря. Зарегистрироваться можно до 21:00 8 декабря.

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