Финалистов конкурса «Абилимпикс» наградили в Пскове

16:34, 02 декабря 2022, ПАИ

Финалистов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года наградили в Пскове. В колледже профессиональных технологий и сервиса прошло торжественное мероприятие, где вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова вручила сертификаты лучшим из лучших, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Замгубернатора наградила трех финалистов: Софью Степанову за второе место в компетенции «Малярное дело», Аллу Цыбину за третье место в компетенции «Флористика» и Евгения Богданова за третье место в компетенции «Гончарное дело».

Вера Емельянова также вручила грамоты министерства образования Псковской области преподавателям и учителям, которые готовили ребят для участия в «Абилимпиксе».