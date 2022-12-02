Назван средний возраст киберспортсменов в Пскове

18:03, 02 декабря 2022, ПАИ

Средней возраст киберспортсменов в Пскове составляет 18-19 лет. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас Федерация компьютерного спорта России по закону принимает ребят от 14 лет. Также у нас есть участники и 30-35 лет. Киберспорт в этом плане интересен тем, что можно участвовать в турнирах хоть в 60 лет. Тебе никто не запретит и ничто на это особо не повлияет», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в среднем ребята понимают, что хотят связать своё будущее с киберспортом примерно лет в 13. «Все зависит от человека. Он может и в 12 лет понять, что нужно серьёзно относиться к какому-то делу. А может и в 18 не понять», — добавил Давид Мошура.