Петербуржца арестовали за убийство 19-летней давности, совершённое в Псковской области

16:58, 02 декабря 2022, ПАИ

Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу за убийство 19-летней давности, произошедшее в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В Пскове расследовалось уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения в 2003 году жителя одного из населенных пунктов на острове в Псковском озере. Дело также изучили петербургские криминалисты.

В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по отработке различных версий произошедшего удалось выйти на трех мужчин, в доме одного из которых было совершено убийство.

По версии следствия, в октябре 2003 года потерпевший находился в гостях в компании трех обвиняемых, где между ними произошел спор из-за женщины. В результате конфликта один из обвиняемых повалил его на пол, а двое других связали ему руки ремнем за спиной, после чего они поочередно несколько раз ударили мужчину ножом в шею. Затем обернули тело в покрывало, погрузили в лодку и вывезли в Псковское озеро, где привязали к телу камень и утопили.

В Санкт-Петербурге по уголовному делу в процессуальном порядке задержан последний, третий, фигурант, которому предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия.