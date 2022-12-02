Невельские пенсионеры смастерили для военных «голубей мира»

17:34, 02 декабря 2022, ПАИ

Невельские пенсионеры смастерили для военнослужащих бумажных голубей мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

В преддверии Дня Неизвестного Солдата в Центре общения граждан старшего поколения прошло мероприятие, посвященное этой памятной дате. Сотрудники районного Дома культуры рассказали собравшимся об истории даты и отметили, что в этот день принято вспоминать о подвигах российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

С небольшим концертом выступил хор ветеранов Невельского района.

Также для участников мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению бумажных голубей мира. На поделках женщины написали пожелания военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции. Вместе с носками в ближайшее время они будут переданы адресатам.

Как рассказала управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, работа центра набирает обороты. «Каждый день здесь проходят мероприятия, постепенно увеличивается количество посетителей. И мы этому очень рады. Планируя мероприятия, мы старались сделать их разноплановыми и максимально полезными для пожилых людей. Сегодня в центре можно обменяться опытом по рукоделию, кулинарии, узнать что-то новое и интересное, получить консультации по финансовым и юридическим вопросам. Одним словом, провести время с пользой и в приятной компании. Прошедшее мероприятие очень символично. Невельские женщины не остались в стороне от важной для всех нас темы – поддержки нашей армии», - отметила она.