3D-модель псковской церкви XVI века создали специалисты

17:10, 02 декабря 2022, ПАИ

3D-модель псковской церкви XVI века создали эксперты, сообщается в Telegram-канале «Археология в Пскове и его окрестностях».

При помощи лазерного сканера FARO Focus специалистам удалось оцифровать церковь, расположенную в Пскове на улице Некрасова.

«Промежуточный результат пятницы, проведенной на первом псковском морозе, – 3D-модель церкви Новое Вознесение XVI века, сделанная с помощью лазерного сканера FARO Focus», — говорится в сообщении.

Церковь Нового Вознесения — объект культурного наследия федерального значения. Летописных сведений о времени основания Нововознесенского монастыря и построении церкви нет. Известно, что она подверглась масштабной перестройке во второй половине ХVII века. От раннего здания сохранились звонница и западный притвор.