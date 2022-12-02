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Культура

3D-модель псковской церкви XVI века создали специалисты

Фото: Археология в Пскове и его окрестностях

3D-модель псковской церкви XVI века создали эксперты, сообщается в Telegram-канале «Археология в Пскове и его окрестностях».

При помощи лазерного сканера FARO Focus специалистам удалось оцифровать церковь, расположенную в Пскове на улице Некрасова. 

«Промежуточный результат пятницы, проведенной на первом псковском морозе, – 3D-модель церкви Новое Вознесение XVI века, сделанная с помощью лазерного сканера FARO Focus», — говорится в сообщении. 

Фото: Археология в Пскове и его окрестностях

Церковь Нового Вознесения — объект культурного наследия федерального значения. Летописных сведений о времени основания Нововознесенского монастыря и построении церкви нет. Известно, что она подверглась масштабной перестройке во второй половине ХVII века. От раннего здания сохранились звонница и западный притвор. 

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