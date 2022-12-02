В куньинской больнице открылся новый кабинет флюорографии

17:39, 02 декабря 2022, ПАИ

В Куньинском филиале Великолукской межрайонной больницы работает новый кабинет флюорографии, сообщает районная газета «Пламя».

Услугами флюорографии в новом кабинете уже воспользовались 60 человек. После установки техники здесь провели ремонт. Прием ведут рентген-лаборант Валентина Тихоненкова и санитарка Наталья Константинова.

Флюорограф, по словам Валентины Тихоненковой, действительно современный, в комплексе с компьютерами. Снимки выводятся на экран монитора, а затем в электронном виде отсылаются на описание великолукскому специалисту. Время получения ответа сократилось.

«Отзывы администрации нашего филиала о Валентине Николаевне самые наилучшие, - отметила фельдшер оргметодкабинета и инфекционист Наталья Тарасевич. – Работа у нее тяжелая и ответственная. На ее плечах и флюорография, и рентген, и помощь в проведении вакцинации от ковида».